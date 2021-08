Secondo concerto di “ArmoniE nei Chiostri” in Città Vecchia

Con un nuovo concerto torna la rassegna musicale “ArmoniE nei Chiostri a Taranto… Scopriamo con la Musica le Bellezze di Taranto” caratterizzata da una formula innovativa.

Questa rassegna, infatti, unisce la valorizzazione di luoghi e concerti di musica da camera nelle cornici antiche e di pregio architettonico dei Chiostri della Città vecchia di Taranto.

Il secondo concerto è in programma alle ore 20.00 di mercoledì 4 agosto presso il Chiostro MuDi (Museo diocesano); l’ingresso è gratuito ma, in ossequio alle norme anti-Covid, con prenotazione obbligatoria al 328.8365625; info su www.associazionearmonie.org o Facebook Associazione OdV ArmoniE, Associazione Marco Motolese e Social Media APS.

Si esibirà in concerto il duo composto dal talentuoso violoncellista Alessandro Mauriello e dalla madre e pianista Angela Ignacchiti.

Alessandro Mauriello è legato al suo strumento da quando aveva 5 anni ed oggi, a soli 17 anni, può già annoverare nel suo curriculum una serie infinita di Concerti in Italia e all’Estero e prestigiosi progetti in Orchestra promossi dalla Orchestra Filarmonica del Teatro La Scala di Milano, dove si è esibito anche in veste di solista accompagnato da Luisa Prandina, prima Arpa del Teatro La Scala di Milano.

Nell’occasione ad Alessandro Mauriello il Club per l’UNESCO di Taranto e l’Associazione Marco Motolese, da sempre vicini ai giovani e alla loro formazione culturale, consegneranno un Premio per lodare la sua dedizione e il suo amore per la musica.

«La scelta di inserire nella rassegna questo giovane musicista – ha infatti dichiarato Carmen Galluzzo Motolese, presidente dei due sodalizi – mira mira ad avvicinare sempre più ragazzi e studenti a quella musica classica dalla quale è nata anche parte della musica che ascoltiamo oggi».

La seconda edizione della rassegna musicale “ArmoniE nei Chiostri a Taranto… Scopriamo con la Musica le Bellezze di Taranto” è inserita nel circuito di “Taranto Capitale dei Festival” dell’Amministrazione Melucci, il cartellone di manifestazioni estive che stanno offrendo a tutti in città, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, momenti di intrattenimento e di crescita culturale.

Direttore Artistico della manifestazione e Presidente dell’Associazione ArmoniE è il M° Palma di Gaetano, mentre responsabile della programmazione della rassegna è Carmen Galluzzo Motolese, Consigliera comunale delegata ai rapporti con le Confessioni religiose ed Istituzioni Culturali Terze.

Gli eventi sono patrocinati dalla Provincia di Taranto, dall’Assessore alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica della Regione Puglia SP6- 00063/2021, dal Ministero della Cultura e dal Centro Servizi Volontariato Taranto, e sono realizzati in collaborazione con Associazione Marco Motolese, Club per l’Unesco di Taranto, Social Media APS, media partner oraquadra.com di Lilli D’Amicis, si inseriscono nell’ampia programmazione di ArmoniEstate 2021 effettuata da Associazione ArmoniE e sposano gli obiettivi dell’Agenda 2030 che il Club per L’Unesco di Taranto, presieduto dalla Prof.ssa Carmen Galluzzo Motolese, persegue da anni.

