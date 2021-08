Pulsano riapre i centri di informazione ai turisti grazie ai percettori del RED

La scommessa è quella di far sentire il turista come a casa – commenta il sindaco Francesco Lupoli – puntiamo sulla qualità dell’accoglienza e la capacità di offrire informazioni puntuali e servizi che rispondano alle esigenze dei visitatori, appassionati di storia, tradizioni, arte e cultura enogastronomica. Oltre agli strumenti digitali e alla comunicazione interattiva e multimediale, fondamentali per promuovere all’estero il nostro territorio, è necessario mantenere il canale diretto basato sul contatto con le persone che il personale dell’ufficio informazioni turistiche sarà coltivare al meglio, qualificandosi per gentilezza e conoscenza del territorio”.

Chi garantirà l’apertura del centro saranno i volontari ma soprattutto i percettori del Reddito di Dignità, i quali hanno accolto l’invito da parte dell’ufficio Servizi Sociali di Pulsano che ringrazio per l’iter ed in particolare all’Assessore Marika Mandorino.

Grande lavoro di coinvolgimento da parte del Delegato al Turismo Antonio Basta per aver seguito l’iter e per l’impegno della valorizzazione Turistica.

Alessandra D’Alfonso per aver rilanciato sempre di più il MAP e l’Assessore Marra per il programma di Marketing Territoriale e la collaborazione con gli altri comuni Terra del Mare e del Sole conclude il Sindaco Lupoli

Orari Centro Informazioni Marina di Pulsano

10:30 alle 12:30 dal Martedì alla Domenica

Venerdi, Sabato e Domenica

Dalle 20:00 alle 22:00

Apertura Castello De Falconibus

Da Martedì al Sabato

Dalle 20:00 alle 22:00

Domenica dalle 20:00 alle 23:00

Museo Contadino

Aperto Giovedì e Sabato dalle 20:00 alle 22:00

Museo Archeologico dalle 18:30 alle 21:00

