Nomina del Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Leporano

Con provvedimento odierno, il Prefetto di Taranto, Demetrio Martino, ha sospeso il Consiglio comunale di Leporano (TA), fino all’emanazione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, nominando, per la provvisoria gestione dell’Ente, il Vice Prefetto Vicario Rosa Maria Padovano, in servizio presso la Prefettura.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni contestuali dalla carica di sette dei dodici consiglieri che compongono quel Consiglio comunale, circostanza che ha determinato il venir meno dell’integrità strutturale minima dell’organo in argomento.

