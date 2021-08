Dal 2 al 5 settembre sulla Rotonda del Lungomare torna il MEDITA FESTIVAL

Buona è stata la prima ed ecco che un anno dopo l’Orchestra della Magna Grecia si conferma la più ambita “base musicale” per accompagnare – orchestrando i più grandi successi – alcuni tra i più iconici artisti della scena musicale italiana.

Mahmood, Achille Lauro ed Edoardo Bennato dal 3 al 5 settembre saranno i protagonisti della seconda edizione del MediTa, il Festival che, organizzato con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, parte da Taranto e guarda al Mediterraneo e alle nuove generazioni.

Tre date che saranno anticipate da un pre-festival – previsto il 2 settembre – dedicato alla generazione Z, i nativi digitali insomma, quelli che la MK3, la società nata da un’idea di Achille Lauro e Angelo Calculli, entrata nel mercato degli NFT e della blockchain, quindi delle criptovalute dedicate al settore della musica, intende lanciare e rappresentare nel mercato musicale. Fra gli artisti che si esibiranno a Taranto, ci sono Nahaeze, rivelazione del genere r&b e trap; Bianca Atzei, voce graffiante, roca, calda, sensuale, grintosa; Piccolo G, giovane rapper, già icona dei social; Nik Oss Cech, italo-canadese, giovane promessa dell’urban pop, poliglotta, pubblica in italiano, inglese, spagnolo. E ancora, ospiti dell’evento, Paola Effe, Elenoir (Agnese), Seryo (Nicola Cavallaro).

Dall’apparente dicotomia e diversità tra gli attori, torna quindi a Taranto il più intrigante e performante festival della musica contemporanea.

Quaranta maestri concertisti accompagneranno i tre artisti nelle tre serate che si annunciano uniche e suggestive.

Si comincia con Mahmood il 3 settembre che porterà sul palco affacciato sul golfo di Taranto il suo ultimo album che per l’occasione è stato orchestrato dal maestro Roberto Molinelli che, quella sera, dirigerà anche l’Orchestra ICO della Magna Grecia.

Un ritorno a casa, si può dire, per Achille Lauro che lo scorso anno ha incantato una piazza gremita e che torna con la direzione del Maestro Piero Romano.

«Finalmente torno a Taranto – ha dichiarato in un video messaggio Achille Lauro – è il secondo anno consecutivo che ho il piacere di suonare con l’Orchestra della Magna Grecia, quaranta maestri che devo ringraziare per il modo in cui mi hanno accolto. Non vedo l’ora di tornare a suonare in quella location fantastica; sono felice di tornare in questa Città bellissima alla quale ormai mi sento legato da un progetto musicale e culturale».

Lauro, artista e personalità tra le più interessanti del panorama italiano, da simbolo della scena street urban ad icona della musica, dello spettacolo e della moda si conferma con la sua identità inconfondibile e cucita addosso, che rappresenta l’emblema di uno stile di vita. Un artista costantemente proiettato nel futuro, libero e trascendente da ogni schema o genere. Il 4 settembre Achille Lauro porterà in scena il suo spettacolo, con i brani più recenti, che per l’occasione sono stati orchestrati dal Maestro Gregorio Calculli che ha accompagnato Lauro nell’ultima esibizione al Festival di Sanremo.

Il MediTa si conclude con l’esibizione di Edoardo Bennato domenica 5 settembre. Un nome che ha fatto la storia della musica. Bennato è un artista che ha dato voce all’utopia e ha prodotto indimenticabili graffi alla coscienza collettiva. Venti album in studio, dieci dal vivo. Ha creato un universo poetico-sonoro del tutto unico ed originale, che lo colloca al di fuori dei molti musicisti che hanno calcato le nostre scene. I suoi pezzi storici e più recenti sono stati arrangiati in chiave orchestrale dal Maestro Raffaele Lopez che lo dirigerà durante l’esibizione tarantina.

Il MediTa è il Festival che guarda al Mediterraneo, è il Festival che riconnette mondi diversi della musica e che si fa linguaggio comune e intergenerazionale. È il festival che, in linea con la visione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci e con i progetti già avviati dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, come l’orchestra giovanile, guarda con rinnovato interesse alle nuove generazioni soprattutto nel mondo musicale. Ecco perché ad aprire il MediTa quest’anno c’è un pre-festival in cui la musica è declinata secondo quelli che sono gli artisti che fanno parte della batteria di nuovi talenti targati MK3.

In questa seconda edizione del MediTa torna il “Premio dei Due Mari BCC San Marzano – Cultura del Mediterraneo” che la Banca, presieduta da Emanuele di Palma, assegnerà a uno dei cantautori più acclamati in Italia, Edoardo Bennato.

Il MediTa Festival è organizzato dall’Orchestra ICO della Magna Grecia e dal Comune di Taranto, grazie alla partnership con la Regione Puglia, con Puglia Sound e con il Ministero dei Beni culturali e con il supporto di Five Motors, Programma Sviluppo, Kyma Mobilità, BCC San Marzano di San Giuseppe, Varvaglione1921 e Alfaparf Milano.

Tutte le informazioni sul MediTa Festival e le modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito Event brite o al box office dell’orchestra della Magna Grecia in via Ciro Giovinazzi a Taranto.

