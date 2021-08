Turco: «Procediamo coesi per rafforzare l’identità universitaria a Taranto»

Il gruppo di lavoro per il Tavolo “Formazione, Ricerca e Lavoro” si è riunito oggi nella Provincia di Taranto per il terzo incontro. Presenti i due coordinatori, il Senatore del M5S Mario Turco, già sottosegretario a palazzo Chigi con delega agli investimenti e alla programmazione economica nel Governo Conte II e il Presidente del Comitato per la Qualità della Vita Carmine Carlucci, oltre alla Provincia e al Comune di Taranto, nonché ai rappresentanti degli altri Comuni nelle persone dei sindaci di Massafra, San Giorgio e Fragagnano e delle parti sindacali. «Cercheremo di recuperare la storia del “Consorzio Universitario Jonico” nato negli anni ’90 – ha dichiarato il Senatore Turco – compatti possiamo arrivare all’obiettivo di rafforzare l’identità e l’offerta formativa universitaria di Taranto. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riserva importanti risorse sulla ricerca e sull’università, è un treno che Taranto non può perdere».

Il Tavolo “Formazione, Ricerca e Lavoro” era stato convocato dal Prefetto di Taranto, un tema poi condiviso dal Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e dal Presidente della Provincia Giovanni Gugliotti e dagli altri sindaci. «Abbiamo definito il possibile percorso giuridico per istituire una fondazione con lo scopo di sostenere l’università, la ricerca e la formazione sul territorio. In questa prospettiva, sarebbe importante recuperare la storia del Consorzio universitario jonico, trasformandolo in una nuova realtà rispondente alle nuove norme giuridiche e alle esigenze del presente. Vogliamo puntare alla formazione del domani anche in merito ai lavori richiesti dal mercato. Già nella Legge di bilancio si potranno intercettare importanti risorse finanziarie a sostegno del progetto in esame e Taranto deve farsi trovare pronta a tale opportunità».

Nel prossimo incontro, che si terrà lunedì 9 agosto, sarà presentata la bozza dello statuto del soggetto giuridico che si intenderà costituire.

