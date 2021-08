Sono 4.791.588 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 98.3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza 4.873.537).

ASL BARI

Sfiorate le 2.800 vaccinazioni nella prima domenica di agosto. Negli hub della ASL Bari sono state somministrate in particolare 977 prime dosi e 1821 seconde, distribuite soprattutto tra Bitonto (775), Gravina (544), Sammichele (473) e Monopoli 371.

In tutto il territorio sono stati somministrati sino ad oggi oltre 1 milione e 581mila vaccini, con coperture vaccinali elevate in tutte le fasce d’età. Il 94% dei cittadini da 60 anni in poi ha ricevuto almeno la prima dose, mentre l’86% ha completato il ciclo vaccinale. Coperture consistenti anche tra le generazioni più giovani: vaccinato con prima dose l’86% dei 50-59enni, il 77% dei 40-49enni e il 68% dei 30-39enni. In netta crescita le ultime due fasce d’età, sulle quali si sta concentrando la campagna: il 66% dei 20-29enni ha già fatto la prima dose, cosi come quasi la metà (47%) dei giovanissimi tra 12 e 19 anni.

ASL BRINDISI

Prosegue la campagna vaccinale nella Asl di Brindisi con oltre il 73% della popolazione vaccinata con la prima dose e circa il 60% con il ciclo completo.

Nella fascia di età 60-69 la copertura vaccinale con la prima dose è dell’89,1%, in quella 70-79 del 93,5% e negli over 80 del 94,6%.

Con il ciclo completo, invece, la copertura è al 71,2% per i cittadini da 60 a 69 anni, all’85% per quelli da 70 a 79 e al 91% per gli ultraottantenni.

ASL BT

La campagna di vaccinazione nella Asl Bt continuerà per tutto il mese di agosto. In questa prima settimana del mese l’ hub di Andria sarà aperto martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 mentre l’hub di Barletta sarà aperto martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dar 15 alle 17. Bisceglie sarà attiva martedì (9-14,30), mercoledì e giovedì (9-15,30) e venerdì (9-14,30) mentre Canosa sarà attiva martedi giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Margherita sarà attiva mercoledì dalle 15 alle 20 mentre Minervino vaccina sabato dalle 9 alle 12. A San Ferdinando hub aperto mercoledì e venerdì dalle 15 alle 20, a Spinazzola mercoledì dalle 16 alle 18 e a Trani martedì dalle 9 alle 16,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12,30.

ASL FOGGIA

Sono 705.454 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 66,5% della popolazione con 400.338 prime dosi; ha invece concluso il ciclo vaccinale il 50,7% con 305.116.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 49.491 persone estremamente vulnerabili su 52.814 che hanno ricevuto la prima dose; 13.186 caregivers su 16.768 che hanno ricevuto la prima dose; 36.164 ultraottantenni (pari all’88,1%) su 38.719 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 94,3%); 45.867 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari all’80,3%) su 53.331 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 93,4%); 53.182 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 73%) su 65.723 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 90,3%); 60.286 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 66,1%) su 73.866 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’81%); 43.189 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 50,1%) su 59.915 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 69,5%); 30.574 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 43%) su 43.821 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 61,6%).

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 153.145 dosi di vaccino di cui 18.850 a domicilio. (in allegato foto vaccinazioni oggi a borgo Mezzanone)

ASL LECCE

Sono 904.640 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce.

Il 70.67% dei cittadini residenti con più di 12 anni ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, il 56.89% della popolazione vaccinabile ha completato la vaccinazione.

Prosegue la campagna vaccinale in ASL Lecce con 4683 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri tra hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale.

371 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 369 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 572 nel PTA di Gagliano del Capo, 307 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 435 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 332 nel Palazzetto dello Sport di Lecce, 215 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 336 nella Caserma Zappalà di Lecce, 418 nell’edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 475 nella RSSA comunale di Martano, 394 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 443 nel Centro Aggregazione giovanile di Spongano, 16 dai Medici di medicina generale.

Orari apertura Punti vaccinali Asl Lecce fino al 29 agosto

Campi Salentina

Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile, Via Eduardo De Filippo – zona artigianale – Campi Salentina

Dal 2 all’8 agosto: 9-14; 15-19

Dal 9 al 13 agosto, dal 17 al 20 agosto, dal 23 al 27 agosto: 8-14

Giorni chiusura: 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 agosto

Casarano

Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano- Collepasso – Casarano

Fino all’8 agosto: 8-14; 15-19.30

Dal 9 all’11 agosto, dal 17 al 20 agosto, dal 23 al 27 agosto: 8-14

Giorni chiusura: dal 12 al 16, 21, 22, 28, 29 agosto

Gagliano del Capo

PTA di Gagliano del Capo – ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 – Gagliano del Capo

Fino al 14 agosto: 8.30-13.30; 14.30-18.30

Dal 16 al 29 agosto: 8.30-13.30; 14.30-18.30

Giorni chiusura: 15 agosto

Galatina

Centro Polivalente Comunale, Viale Don Bosco – Galatina

Dal 2 al 6 agosto, dal 9 al 13 agosto, dal 17 al 20 agosto, dal 23 al 27 agosto: 8.30-13.30

Giorni chiusura: 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 agosto

Gallipoli

Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino – Gallipoli

Fino al 14 agosto: 8.30-14; 15-18.30

Dal 16 al 29 agosto: 8.30-14; 15-18.30

Giorni chiusura: 15 agosto

Lecce

☑Palazzetto dello Sport della Provincia di Lecce, Via Caduti di Nassirya – Trav. Via Merine – Lecce-PVP 1

Dal 2 al 9 agosto, dal 17 al 21 agosto, dal 23 al 25 agosto, dal 27 al 28 agosto: 8.30-13.30

Giorni chiusura: dal 10 al 16, 22, 26 e 29 agosto

☑Caserma Zappalà – Aula “F. Baracca”, Via Massaglia (ingresso viale Grassi) Lecce – PVP 2

Fino all’8 agosto: 9-13; 15-18

Dal 9 al 13 agosto, dal 17 al 25 agosto, dal 27 al 29 agosto: 9-13

Giorni chiusura: 14, 15, 16 e 26 agosto

☑Museo Sigismondo Castromediano, Viale Gallipoli – Lecce PVP 3

Dal 2 al 13 agosto, dal 17 al 20 agosto, dal 23 al 25 agosto, il 27 agosto: 8-14

Giorni chiusura: 14, 15, 16, 21, 22, 26, 28 e 29 agosto

Maglie

Edificio Comunale “Mercato delle Idee”, Via Leonardo da Vinci angolo Via Trento – Muro Leccese

Dal 2 al 13 agosto, dal 22 al 29 agosto: 8.30-13.30

Giorni chiusura: dal 14 al 21 agosto

Martano

RSSA comunale, Via Rita Levi Montalcini – Martano

Dal 2 al 13 agosto, dal 17 al 21 agosto, dal 23 al 28 agosto: 8.30-14.30

Giorni chiusura: 14, 15, 16, 22 e 29 agosto

Nardò

Stabile Zona Industriale Via Che Guevara angolo viale Almerigo Grilz – Nardò

Fino al 13 agosto: 8.30-14

Dal 16 al 21 agosto, dal 23 al 28 agosto: 8.30-14

Giorni chiusura: 14, 15, 22 e 29 agosto

Poggiardo

Centro Aggregazione Giovanile, Via Pio XX, 50 – Spongano

Dal 2 al 12 agosto, dal 16 al 29 agosto: 9-13

Giorni chiusura: dal 13 al 15 agosto.

ASL TARANTO

Prosegue la campagna vaccinale in Asl Taranto: nella provincia jonica, dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate, in totale, poco meno di 668mila dosi di vaccino. Oltre 313mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale.

Stamattina sono state somministrate oltre 2.800 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 433 presso la SVAM e 336 presso l’Arsenale; 300 a Grottaglie, 296 a Manduria, 577 a Massafra, 449 a Martina Franca, 451 presso l’hub di Ginosa.

