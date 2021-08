Pulsano: costituzione Consiglio Comunale Dei Ragazzi e delle Ragazze

Di seguito un comunicato a firma dell’assessore ai Servizi Sociali Marika Mandorino.

Approvata durante il Consiglio Comunale dello scorso 29 luglio l’adozione del Regolamento che stabilisce le modalità di costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, riconoscendo nel concetto di partecipazione la promozione del senso di cittadinanza e piena appartenenza alla comunità.

Nell’ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione del giovane cittadino e al fine di favorire un’idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le Istituzioni e verso la comunità, con questo Regolamento si intende rendere attivo ed operativo il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze all’interno dell’Istituto Comprensivo Giannone di Pulsano.

Il CDRR vuole porre l’accento sulla partecipazione, sulla capacità e sul diritto di bambini e ragazzi, di analizzare l’ambiente in cui vivono e contribuire ai processi di cambiamento per progettare un paese migliore, formando in loro nello stesso tempo un’educazione ed una coscienza civica.

Il Regolamento è composto da 16 articoli che ne stabiliscono le modalità organizzative e funzionali, le competenze, la composizione degli organi, composti da Sindaco, Giunta e Consiglieri che possono costituirsi in maggioranza e in minoranza.

Tra le varie funzioni. Il CDRR può sottoporre al Consiglio Comunale della Città esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile anche proponendo all’Amministrazione Comunale di porre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale degli adulti un preciso argomento per la relativa discussione.

L’Assessore Marika Mandorino afferma: “Esprimo grande soddisfazione per questo progetto che risulterà un’opportunità esperenziale importantissima per le giovani e future generazioni, di approcciarsi alla politica e all’Amministrazione con una prima formazione di base, avendo la possibilità di analizzare il proprio territorio e di divenire piccoli cittadini attivi e con una propria coscienza civica e critica”.

Il Sindaco Francesco Lupoli dichiara: “Far vivere ai ragazzi sin dalla quinta elmentare un’esperienza educativa che li renda protagonisti della vita democratica del territorio, garantire occasioni in cui trovino espressione e considerazione le loro idee, offrendo agli amministratori l’opportunità di conoscere il loro punto di vista, è sicuramente una grandissima occasione per i ragazzi stessi, oltre che una fonte di arricchimento per noi, per cui non posso che essere davvero fiero di questo bellissimo progetto”.

