Martina Franca (TA): Con ordinanza n. 25/2021 è fatto obbligo di indossare la mascherina dal 2 al 31 agosto, dalle ore 19.00 alle ore 2.00, in Piazza Roma, Via Vittorio Emanuele, Piazza Plebiscito e Piazza Maria Immacolata, e in ogni occasione di tempo e luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

