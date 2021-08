Manutenzione verde, intervento in viale Ionio

Gli operatori dell’appalto comunale per la manutenzione del verde sono intervenuti in viale Ionio, in aree di competenza della Provincia di Taranto, per riportare decoro e pulizia soprattutto lungo i cigli stradali.

«Si tratta di un intervento reso necessario dallo stato di incuria nel quale versavano queste aree – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi –, pur non avendo diretta competenza abbiamo ritenuto necessario colmare le lacune della Provincia. Viale Ionio, oltre che dai tanti residenti, in questo periodo è particolarmente utilizzata da chi raggiunge le località balneari cittadine: un biglietto da visita che meritava maggiore attenzione».

