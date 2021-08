Lettera del piccolo Andrea al sindaco di Taranto

“Andrea, 8 anni, il più piccolo tra gli attivisti dell’associazione Genitori tarantini, sempre presente alle manifestazioni per la salute e l’ambiente, rivolge un appello al sindaco di Taranto. Lo fa con le parole semplici e pure dei bambini.

Andrea è uno degli otto bambini nel mondo (unico caso in Italia) affetti da rarissima mutazione del gene sox4. Tutti questi bambini vivono in luoghi altamente inquinati da fabbriche.

La sua mamma, Simona, ci ha consegnato questa lettera chiedendoci di inviarla al sindaco di Taranto.

Intanto, oggi, da Facebook ci è giunta una mail che minaccia la chiusura entro 24 ore della pagina dell’associazione Genitori tarantini per segnalazioni di violazione del copyright. Sospettiamo chi siano stati gli artefici di tali segnalazioni. A questi individui vogliamo ricordare, prendendo in prestito una frase di un famoso film, che “quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”. Lo faremo da subito.

Segnaliamo ancora come venga presa di mira la pagina di un’associazione no-profit che si batte per il benessere dei piccoli tarantini e dell’ambiente e come le libertà di informazione e di critica vengano così facilmente frustrate da fisime di infima categoria di indegne persone.”

