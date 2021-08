Dalla Regione 900mila euro all’Arca jonica per interventi di manutenzione straordinaria a Taranto e provincia

Nota di Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto. “Ammontano a circa 900mila euro i fondi che la Regione Puglia ha deciso di reinvestire in interventi di manutenzione straordinaria all’ Arca Jonica. Per la precisione € 895.116,27, economie derivanti dalla chiusura del cantiere dell’“Ambito B” di Taranto, saranno utilizzati per ristrutturare parte del patrimonio residenziale pubblico di Taranto e provincia.

Si tratta di un ottimo provvedimento, accolto dal Presidente Emiliano e dell’Assessora al ramo, Maraschio, su proposta della stessa Arca Jonica, che consentirà il risanamento e la messa in sicurezza di diversi alloggi popolari degradati a causa di processi naturali di invecchiamento.

Tali risorse consentiranno all’ARCA Jonica di far fronte prioritariamente a segnalazioni in edifici di residenza popolare nella città di Taranto che richiedono lavori urgenti come: caduta calcinacci, rifacimento lastrico solare, perdita condotta idrica, rifacimento impianto termico/idrico e sostituzione infissi, caduta calcinacci, rivestimento esterno in mattoncini, distacco di parti in cemento armato, impermeabilizzazione.

Agli alloggi popolari della frazione di Talsano verranno effettuati lavori di rifacimento dell’impianto fognante e per il distacco di calcinacci dell’intradosso solaio.

A Statte lavori contro il degrado strutturale e di impermeabilizzazione.

A Fragagnano verrà risanata la caduta di parti di c.a. a solette e balconi.

A Ginosa verranno effettuati lavori di rifacimento dell’impianto fognante.

A Laterza lavori di risanamento per la fuoriuscita di ferri di armatura della struttura in c.a.

A Lizzano lavori per il ripristino di parti in cemento armato. A Manduria si provvederà a sistemazioni di aree di pertinenza degli alloggi.

A San Giorgio Jonico lavori per il ripristino di parti di c.a. alle facciate.

Sento di esprimere soddisfazione per questa bella notizia. Spesso, nell’ambito delle iniziative politiche intraprese personalmente, mi sono speso, affinchè l’attenzione fosse alta su questo tema, in Puglia e soprattutto a Taranto. Ritengo che questi siano investimenti importanti che non possono prescindere dal vivere civile e mi auguro che fondi per queste finalità vengano implementati anche per offrire possibilità ad altri cittadini in difficoltà.”

Correlati

Commenta l'articolo: