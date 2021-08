Aggredisce i poliziotti, 47enne arrestato dalla Polizia per resistenza

I poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un tarantino di 47 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella mattina di ieri, la Sala Operativa riceve la segnalazione di aiuto per una serie di episodi di violenza e minaccia e continue richieste di denaro nei confronti di un’anziana signora di 84 anni. La richiesta proviene dal fratello del presunto autore di tali episodi.

I poliziotti della Volante, giunti nell’appartamento in via Diego Peluso, hanno preso atto delle patologie della donna che ha confermato le continue richieste di denaro provenienti da uno dei due figli, tossicodipendente che, spesso in modo violento, chiedeva denaro a lei ed all’altro figlio, peraltro affetto da disabilità.

L’uomo si è sin da subito dimostrato poco collaborativo, invitando i poliziotti ad uscire di casa, ritenendo che non avessero titolo ad essere lì in casa.

Di fronte alla condotta poco collaborativa ed irrispettosa nei confronti degli operatori, fino al rifiuto di lasciarsi identificare, i poliziotti hanno deciso di portare il 47enne presso gli uffici per la più compiuta identificazione.

A seguito dell’ennesimo rifiuto, l’uomo ha colpito violentemente i poliziotti che, con non poche difficoltà, lo hanno reso inoffensivo e portato in Questura per la più compiuta identificazione.

Il 47enne è stato arrestato ed accompagnato presso il carcere di Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: