Palio di Taranto, Manzulli: «Un’emozione scoprire la città attraverso i vogatori»

Una sfida entusiasmante ha animato il Palio di Taranto, tradizionale regata in costume giunta alla 36esima edizione, con 10 barche a remi di legno abbinate ai quartieri della città, guidate da due vogatori che remano in piedi.

Anche quest’anno, la gara si è svolta interamente nel canale navigabile. Un evento che si svolge da 36 anni in onore della tradizione marinara di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto, in collaborazione con la Marina Militare Italiana, la Guardia Costiera, sotto l’egida della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso.

«È sempre emozionante vedere i vogatori del palio portare avanti la storia del nostro popolo – le parole dell’assessore al Turismo Fabrizio Manzulli -, a mio parere la cosa più bella che possa esistere al mondo. Le loro fatiche ci raccontano l’emozione e l’orgoglio di vogare per la città di Taranto, ma soprattutto ci raccontano la loro storia, una vita passata in mare, anzi in due mari. Scoprire Taranto attraverso le loro parole è davvero toccante».

