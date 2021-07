Taranto, il 4 agosto c’è Peppe Barra con “Non c’è niente da ridere”

Ci sarà il talento di Peppe Barra ad animare, la sera del 4 agosto, la prosa del Teatro comunale Fusco di Taranto, all’interno della stagione teatrale estiva promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Appuntamento all’Arena Peripato con “Non c’è niente da ridere” (A.G. Spettacoli e Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro) di Peppe Barra e Lamberto Lambertini, con Lalla Esposito. Non c’è niente da ridere. Così sembra dire l’Attore al pubblico, dispiaciuto che si sbellichi mentre lui sta recitando una cosa seria. Ecco la chiave di questo spettacolo, dove la scenografia raffigura l’interno di un teatro, dal punto di vista degli attori, uno spettacolo al contrario,con le file dei palchi sul fondo e con le luci della ribalta puntate verso la sala. In questo luogo irreale si avvicendano un Attore e un’Attrice, Peppe Barra e Lalla Esposito, con duetti, monologhi, canzonette, di antico e moderno repertorio, oltre a improvvise incursioni surreali nel repertorio dei classici, con due poltroncine e consunti fondalini dipinti a delineare le situazioni drammatiche. Uno spettacolo di “Varietà” con un finale in Maschera.

Biglietti e informazioni

COSTO BIGLIETTO

SETTORE A EURO 30 INTERO 25 RIDOTTO

SETTORE B EURO 25 INTERO 20 RIDOTTO

COSTO ABBONAMENTO A 6 SPETTACOLI

SETTORE A INTERO 132 – RIDOTTO EURO 120

SETTORE B INTERO 120 – RIDOTTO EURO 114

Riduzioni

I biglietti e gli abbonamenti ridotti saranno concessi esclusivamente ai giovani fino a 30 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e delle Capitanerie di Porto – Puglia, Aeronautica/Marina Militare.

Vendita dei biglietti e abbonamenti

Biglietti e abbonamenti saranno in vendita presso il TEATRO FUSCO dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Campagna abbonamenti dal 25 giugno al 2 luglio 2021.

I biglietti si potranno acquistare dal 6 luglio 2021 al botteghino del Teatro Fusco, online e nei punti vendita Vivaticket. I biglietti si potranno anche acquistare presso VILLA PERIPATO un’ora prima dell’inizio degli spettacoli solo a tariffa intera.

Orario rappresentazioni

Porta ore 20.00 / Sipario ore 21.00

