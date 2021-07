I carabinieri arrestano un pregiudicato di Monteparano per tentato omicidio

I carabinieri della Compagnia di Manduria (TA), coadiuvati da personale del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Taranto e della Compagnia di Martina Franca (TA), hanno arrestato, nella flagranza di tentato omicidio e porto abusivo di arma clandestina, V. F., 65enne, pregiudicato di Monteparano (TA).

Il prevenuto, che era creditore da diverso tempo di circa € 3.500,00 da parte di un 43enne di Fragagnano, al fine di risolvere definitivamente la questione, ieri pomeriggio aveva dato appuntamento a quest’ultimo nei pressi di un bar di Monteparano.

Il 65enne, che si era presentato all’incontro con un fucile a canne mozze, all’improvviso, senza alcuna ragione plausibile, ha esploso due colpi di fucile all’indirizzo dell’uomo, uno dei quali lo ha attinto al torace. Quest’ultimo, che era ancora a bordo della propria auto, nonostante le ferite riportate, è riuscito ad allontanarsi dal posto e a raggiungere la propria abitazione, dove è stato soccorso da personale del 118 allertato dalla moglie.

L’uomo, trasportato presso l’Ospedale “SS. Annunziata” di Taranto, dopo le cure del caso, su sua esplicita richiesta, è stato dimesso. Le immediate indagini poste in essere dai militari hanno consentito, attraverso le dichiarazioni rilasciate dalla vittima e da alcuni testimoni, di identificare e rintracciare in poco tempo l’autore dell’insano gesto.

Nel corso delle operazioni è stata inoltre recuperata e sequestrata l’arma del delitto, che sarà inviata al RIS di Roma per gli accertamenti balistici e dattiloscopici finalizzati ad accertare se la stessa è stata utilizzata anche in altri delitti.

Il 65enne, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

