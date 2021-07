Castellaneta, riduzione straordinaria delle tariffe Tari per famiglie e imprese

Nella seduta del 30 luglio, il Consiglio Comunale di Castellaneta ha approvato, con i soli voti della maggioranza, l’adozione delle tariffe TARI 2021, che hanno confermato da un lato le tariffe dell’anno precedente – senza registrare aumenti – e dall’altro l’importante novità a beneficio delle attività commerciali più colpite dagli effetti dalla pandemia e a vantaggio delle prime abitazioni delle fasce meno agiate della popolazione, con riduzioni dal 30% sino al 70%, con l’esenzione totale per alcune categorie.

Buone notizie quindi per cittadini e imprese della città di Castellaneta, comune tra i più virtuosi in Puglia nella raccolta differenziata dei rifiuti, con oltre l’81% nel corso del 2020. Un risultato frutto dell’impegno dei cittadini, dell’Amministrazione comunale e degli operatori impegnati nella raccolta dall’altro: un gioco di squadra che fa bene al territorio, una direzione integerrima che l’intera comunità ha intrapreso con successo da alcuni anni a vantaggio dell’ambiente e che l’Amministrazione Gugliotti ha voluto incentivare ulteriormente con delle riduzioni straordinarie della tariffa del servizio di igiene urbana. In particolare, sono previste esenzioni totali per le famiglie con ISEE inferiore a € 8.000; riduzione del 70% con ISEE tra € 8.001 e 12.000 e infine del 50% per i nuclei con ISEE inferiori a € 16.000.

Per le utenze commerciali, le riduzioni riguardano:

Cod. 01 – associazioni, luoghi di culto – 45%

Cod. 02 – cinematografi e teatri – 60%

Cod. 06 – Esposizioni e autosaloni – 30%

Cod. 07 – Alberghi con ristorante – 60%

Cod. 08 – Alberghi senza ristorante – 60%

Cod. 11 – Uffici e agenzie – 30%

Cod. 12 – Banche, istituti di credito, studi professionali – 30%

Cod. 13 – Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria,

ferramenta – 45%

Cod. 15 – Negozi particolari come filatelie, tende e tessuti, tappeti –

45%

Cod. 17 e 18 – Attività artigianali tipo botteghe – 60%

Cod. 19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto – 30%

Cod. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub – 60%

Cod. 23 – Mense, birrerie e hamburgherie – 60%

Cod. 24 – Bar, caffè, pasticcerie – 60%

Cod. 30 – Discoteche, night club – 100%

Nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente comunale informazioni e la modulistica per la richiesta delle riduzioni TARI. «Grazie alla gestione virtuosa del servizio e all’utilizzo dei fondi ministeriali – spiega il sindaco Giovanni Gugliotti – siamo riusciti ad assicurare un forte risparmio sulla TARI a tanti cittadini e attività commerciali. Un successo che è frutto dell’impegno dei castellanetani e che è giusto condividere con i castellanetani, proprio in questo momento di difficoltà economica causata dalla pandemia, attraverso riduzioni straordinarie che arrivano fino al 100% per le famiglie più deboli e le imprese più colpite».

