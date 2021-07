L’assessore Ficocelli visita il centro estivo della parrocchia Santa Rita

«È una sorpresa! Ed è davvero così: nei centri estivi comunali dei Servizi Sociali non ci si annoia mai, c’è da condividere esperienze educative, ricreative e soprattutto tante sorprese per i bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni». Nei giorni scorsi, l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli ha portato i saluti del sindaco Rinaldo Melucci a ragazzi e animatori dell’oratorio della parrocchia Santa Rita.

«Famiglie, bambini, e volontari sono entusiasti del nostro progetto – le parole dell’assessore -, questo è il riscontro più importante che abbiamo del lavoro sulle politiche di conciliazione vita-lavoro che l’amministrazione Melucci sta facendo attraverso i Servizi Sociali, soprattutto in un periodo in cui la chiusura della scuola e la ripresa di tante attività, dopo il periodo di restrizioni che abbiamo vissuto, risulta essenziale per i processi di socializzazione e di inclusione di tutti i nostri più piccoli concittadini».

