La storia dei briganti torna ad affascinare, grande successo per Terra e sangue

Si è tenuta ieri sera, presso la masseria Mita di Crispiano, la prima dello spettacolo “Terra e sangue”, ideato dall’associazione Proloco di Crispiano con la partnership del Gal Magna Grecia e il patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Taranto.

L’evento, giunto quest’anno alla sua terza edizione, incentrato sulla figura del brigante Cosimo Mazzeo, detto Pizzichicchio, indaga e approfondisce il fenomeno del brigantaggio originatosi nel mezzogiorno all’indomani dell’unità d’Italia. Mazzeo, un “diverso” nella società ionica del tempo, assurge così ad eroe popolare che sfidando il nuovo ordine costituito e le sue leggi affascina e cattura la fantasia degli spettatori.

In questo nuovo adattamento emerge la leggenda del tesoro di Pizzichicchio il quale, prima di essere fucilato, riferisce al padre confessore di aver nascosto la cassa con le monete d’oro sotto l’albero più bello.

“In questa edizione – sottolinea Leo Bello, coautore e attore nello spettacolo – abbiamo curato con particolare attenzione l’aspetto storico della vicenda, non tralasciando volutamente i momenti più crudi come quello della fucilazione avvenuta il 28 novembre 1864, dopo un presunto “processo regolare” che coinvolse moltissimi dei suoi uomini e delle genti che lo proteggevano inclusi donne e bambini”.

Sessantacinque persone tra attori, comparse e musicisti si sono impegnate per portare in scena un’opera che divertendo potesse far riflettere lo spettatore su aspetti poco conosciuti e spesso travisati dalla storia ufficiale e sui loro rapporti con il presente. Particolarità di questa edizione è quella di aver riunito sul palco tre generazioni (l’età degli attori va dai 5 agli 85 anni) in un simbolico passaggio di consegne nel tramandare un importante pezzo della storia locale.

