In via Fratelli Rosselli sono state installate alcune ecotrappole per topi.

«Dopo gli interventi di pulizia e ripristino del decoro – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi -, in questo modo cercheremo di risolvere definitivamente il problema che ci avevano segnalato i residenti e sul quale eravamo già intervenuti tempestivamente».

Correlati

Commenta l'articolo: