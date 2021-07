Taranto, l’1 agosto il rapper Geolier ai Giardini Virgilio

Ha 21 anni ma è già una star, il rapper napoletano Geolier (al secolo Emanuele Palumbo) sarà a Taranto l’1 agosto ospite dei Giardini Virgilio, nell’ambito degli eventi estivi organizzati con il Comune di Taranto. Un appuntamento imperdibile soprattutto per i più giovani. Si è avvicinato alla musica con il freestyle, il singolo di debutto è arrivato nel 2018. Ha collaborato anche con Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Emis Killa e Jake La Furia. L’evento, nei bei giardini di viale Magna Grecia, prenderà il via alle ore 19.00 con dj set e artisti locali, poi spazio al rapper. Tre le zone predisposte per il pubblico con posto a sedere numerato a pagamento. E’ già sold out l’Area Gold (€35), restano ancora alcuni biglietti limitati in Area Silver (€30) e Terzo Settore (€25). I biglietti possono essere acquistati presso i Giardini Virgilio oppure online sulla pagina Facebook “Giardini Virgilio”.

