Festa d’estate al centro anziani di piazza Catanzaro

L’associazione di volontariato Borgo Via Giusti Onlus ha voluto far degustare agli anziani del centro di piazza Catanzaro i gelati offerti dall’Algida nell’ambito del programma “Month of joy, Algida ti regala un sorriso”.

«È stato meraviglioso essere partecipe dell’integrazione tra l’associazione che gestisce i centri anziani, l’Acsi – ha affermato l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli -, e l’associazione Borgo Via Giusti Onlus, tutte persone meravigliose e volenterose che affiancano l’amministrazione Melucci e che ringraziamo per la loro attività».

Correlati

Commenta l'articolo: