Si ricostituisce l’AIDO a Martina Franca

Riparte a Martina Franca l’AIDO, l’Associazione italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule che promuove, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione.

L’assemblea ricostitutiva del Gruppo comunale di Martina Franca dell’AIDO si terrà, in seconda convocazione, alle ore 18.30 di lunedì 2 agosto, presso la Casa del Volontariato in Via Mottola n.1 a Martina Franca.

L’Assemblea è stata convocata dal presidente provinciale Aido Taranto, Giuseppe Dimonopoli, una iniziativa che, avallata dal vicepresidente nazionale AIDO Vito Scarola, è stata fortemente voluta da alcuni degli oltre 1.500 soci AIDO di Martina Franca, tra questi il dottor Lorenzo Larocca, Rocco Monaco e Gianni Genco, che ritengono fondamentale la presenza di una sede comunale di questa importante associazione.

Tra gli scopi dell’AIDO, oltre a promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione su tutto il territorio nazionale, c’è la promozione della conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi, nonché provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

