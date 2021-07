Musei tarantini grandi protagonisti dello sbarco della nave di MSC Crociere

I musei tarantini sono stati i grandi protagonisti dello sbarco della nave ammiraglia di MSC Crociere attraccata, come ogni mercoledì, nel nostro porto. Dei circa quaranta gruppi rimasti a Taranto, infatti, la metà ha deciso di visitare il nostro centro storico e i musei cittadini.

«Ogni settimana lo sbarco di MSC Seaside ci regala numeri da record – le parole dell’assessore al Turismo della giunta Melucci, Fabrizio Manzulli –, l’attrattività turistica della nostra città è ormai un dato di fatto. Stiamo lavorando per potenziare l’offerta locale, migliorando i servizi al turista. Sono molte le misure attualmente attive, così come i cantieri aperti e quelli in fase di avvio. Questi interventi, insieme a quelli che a breve avremo modo di illustrare, ridisegneranno sensibilmente il volto dell’offerta turistica della nostra città. Se questa stagione è stata segnata dalle tante limitazioni legate all’emergenza epidemiologica, la prossima ci troverà pronti a flussi turistici ben più importanti».

