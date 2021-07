Nuova donazione al reparto di Pediatria del SS. Annunziata

Una nuova donazione di grande impatto morale è stata destinata al reparto di Pediatria all’ospedale SS.Annunziata di Taranto. Per iniziativa comune dell’Istituto di Vigilanza VIS e di Massimo Camerino, ex calciatore originario di Taranto attualmente allenatore di squadre giovanili a Milano, nei giorni scorsi sono state donate in favore dei piccoli pazienti del reparto maglie ufficiali, magliette e mascherine da parte di aziende private e di giocatori e squadre di calcio di primo livello nel panorama nazionale e internazionale.

Tra i benefattori, affidatisi alle intenzioni solidali di Massimo Camerino, che ha svolto un’importante funzione di impulso e di tramite, vi sono stati l’impresa edile Pezzutto di Milano, che ha fornito 20 magliette con il logo dell’azienda oltre a una cospicua donazione in denaro, e il negozio di articoli sportivi Staff 3000 di Rho (MI), che ha donato 25 mascherine con l’incoraggiante scritta “Forza non mollare” per i piccoli pazienti del reparto. Inoltre, il reparto ha ricevuto alcune magliette firmate da giocatori di serie A, utilizzate in gare ufficiali.

Marco Parolo, giocatore della Lazio e della Nazionale, ha donato una delle ultime maglie utilizzate nella Lazio. Suso, giocatore spagnolo attualmente in forza al Siviglia, ha donato la sua maglia utilizzata in Europa League nel Milan. Degna di nota è stata la donazione di una maglia della Fiorentina, appartenuta a Dario Dainelli, su cui campeggiano le firme di diversi giocatori della Fiorentina. Quest’ultima maglia era posseduta dallo stesso Camerino, che è stato felice di separarsene per un gesto così importante.

Infine, Andrea Radrizzani, presidente italiano della squadra inglese Leeds, che milita in Premier League, di un completo ufficiale del team calcistico. La divisa è accompagnata da una dedica, scritta dal presidente stesso, rivolta ai pazienti dell’Oncoematologia Pediatrica del SS.Annunziata. Le magliette firmate e il completo saranno ora esposti in reparto. “È stato un immenso piacere prodigarmi per una causa così importante, cioè quella di portare un gesto di solidarietà da parte di personaggi così influenti a chi ha bisogno più che mai di gesti di speranza” afferma Massimo Camerino. “Spero in futuro di poter permettere altre donazioni del genere”.

“Ringrazio la VIS, Massimo Camerino e tutti i benefattori per questo importante gesto di umanità” ha sottolineato Stefano Rossi, Direttore Generale dell’ASL Taranto. “La nostra attenzione nei confronti dei pazienti più piccoli e vulnerabili è massima e costante, e riteniamo importante che anche la società civile mostri attenzione e partecipazione nei confronti dei processi di cura che riguardano questa categoria di utenti”.

