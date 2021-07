L’assessore Adamo fa il punto sul concorso per 60 unità di agente di Polizia Locale

Dopo aver assunto in servizio con scorrimento della graduatoria relativa al concorso 2017 ben 28 unità nell’anno 2018 e 35 unità nel 2019, l’amministrazione Melucci sulla base del piano del fabbisogno 2020 è all’opera per garantire lo svolgimento della procedura concorsuale per l’assunzione di 60 unità di agente di Polizia Locale, categoria C, entro l’anno in corso.

«La commissione, formata da tre esperti, è stata definita e la preselezione si svolgerà nelle ultime due settimane di settembre – ha detto l’assessore ad Affari Generali e Risorse Umane Annalisa Adamo -. Come sempre la macchina amministrativa e il personale sono al lavoro per garantire la massima celerità delle procedure concorsuali e tutte le misure anti Covid. Sono state oltre 8400 le domande pervenute, ma contiamo di terminare entro la fine di quest’anno».

Correlati

Commenta l'articolo: