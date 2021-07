Il “pane 4.0”, occasione per giovani e imprese

Tirocini e stage per i giovani, formazione del personale, costruzione di reti territoriali e crescita delle realtà locali attraverso l’uso di fondi pubblici. Programma Sviluppo e Associazione Panificatori Pasticcieri e Affini della provincia di Taranto, insieme per offrire nuove occasioni di lavoro ai giovani del territorio e salvare uno dei mestieri più antichi del mondo.

Un protocollo di intesa tra i due enti, infatti, getta le basi per intervenire in modo efficace in un settore che da tempo soffre l’assenza di un ricambio generazionale: “Vogliamo che i giovani, attratti da più semplici guadagni, riscoprano la bellezza di questo lavoro che affonda le radici nei millenni passati e che oggi guarda con preoccupazione al futuro per la mancanza di risorse preparate e volenterose” ha spiegato Francesco Sarli, presidente del sindacato.

I dettagli del protocollo di intesa saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà il prossimo 30 luglio alle 10:30 nella biblioteca comunale Acclavio di Taranto.

All’incontro con la stampa parteciperanno:

Francesco Sarli, presidente Associazioni Panificatori Pasticcieri e Affini della provincia di Taranto

Emma Prunella, segretaria Associazioni Panificatori Pasticcieri e Affini della provincia di Taranto

Fulvio Iurlaro, Responsabile Formazione Continua Programma Sviluppo

