Consiglio regionale approva legge per favorire l’accesso a internet e ridurre il digital divide

La Regione Puglia s’impegna ad estendere l’accesso dei cittadini ad internet e a ridurre il digital divide. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge regionale che prevede contributi per l’abbonamento ad internet, a vantaggio dei più esposti a rischio esclusione digitale, per condizioni economiche o perché residenti in zone a bassa diffusione di banda larga. L’iniziativa legislativa, proposta dai consiglieri Caracciolo, Di Gregorio e Paolicelli, s’impegna a garantire il diritto di accesso alla rete, indispensabile per l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare da quelli al lavoro e all’istruzione.

Emendamenti proposti dal capogruppo La Puglia domani Paolo Pagliaro e del capogruppo di Forza Italia Stefano Lacatena, fatti propri dall’intera Assemblea sempre con voto unanime, hanno esteso i benefici all’acquisto di modem, router e dispostivi di primo accesso.

È stato l’ultimo argomento affrontato nella seduta del Consiglio regionale pugliese, che ha esaurito pressoché integralmente tutti i punti iscritti all’ordine del giorno della seduta.

