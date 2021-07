Trasporti e logistica sostenibile, ecco Ports 4.0

Costruire un network solido fra stakeholders pubblici e privati che operano nella logistica per facilitare gli scambi commerciali tra Italia, Albania e Montenegro. È l’obiettivo principale di “PORTS 4.0 – Partnership for the prOmotion of a maRiTime cross-border Strategy”, nuovo progetto guidato da ITS Logistica Puglia in partnership con Università del Montenegro e Istituto Albanese Trasporti.

Il 28 luglio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 16:30, presso il Relais Histò a Taranto, si terrà il convegno “Trasporti e Logistica 4.0: sostenibilità, tecnologie e nuove competenze”, organizzata per illustrare nel dettaglio il progetto finanziato da “INTERREG Italia – Albania – Montenegro” che nasce dopo i successi raggiunti dal progetto intitolato PORTS e che tra il 2018 e il 2020 ha permesso ai partner di lavorare insieme su «Mos», acronimo di «motorways of the sea» allocuzione inglese che indica «le autostrade del mare» e ha consentito il rafforzamento dei collegamenti marittimi pugliesi con le coste montenegrine e albanesi e sostenuto la crescita socioeconomica dei due principali sistemi transfrontalieri.

Il nuovo PORTS 4.0 è quindi la naturale prosecuzione dei primi passi compiuti negli scorsi anni per dare piena attivazione a risultati raggiunti nel biennio trascorso. Anche per questo al convegno prenderanno parte i principali referenti delle istituzioni italiane e straniere. Nel corso della giornata, infatti, oltre ai rappresentanti di grandi imprese impegnate nel progetto come BOSCH, MACNIL, ALIS, interverranno anche:

− Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia

− Rinaldo Melucci, Sindaco del Comune di Taranto

− Gianna Elisa Berlingerio, Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia

− Danilo Nikolic, Professore ordinario alla Facoltà di Studi Marittimi – Università del Montenegro

− Ina Lucaj, Direttore dell’Istituto Albanese dei Trasporti

− Prof. Angelo Corallo, Coordinatore @Core Lab, Professore ordinario all’Università del Salento

Per le iscrizioni è possibile compilare il form presente all’indirizzo https://bit.ly/3rpZQEC

