Intervento sui marciapiedi di via Vozza a Lama

Continuano i lavori a Lama, nell’area di via Mediterraneo, per completare l’intervento di riqualificazione avviato dall’amministrazione Melucci.

«Dopo aver rimosso il vecchio e posato il nuovo asfalto su quell’arteria fondamentale per la viabilità cittadina – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –, con la direzione Lavori Pubblici stiamo perfezionando l’intervento sui marciapiedi adiacenti di via Vozza. Era stata una precisa richiesta dei tanti residenti di quella zona, mirata a ripristinare la sicurezza dei luoghi: avevo preso un impegno con loro, anche in occasione del sopralluogo che ho compiuto personalmente alcune settimane fa, e oggi lo stiamo mantenendo con un riflesso importante sulla loro qualità della vita. Con la direzione Ambiente provvederemo anche a ripristinare le piante rimosse con essenze meno invasive, evitando che si ripresentino i problemi che abbiamo risolto con questo intervento».

