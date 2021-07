Agli arresti domiciliari va a spasso con altri pregiudicati, arrestato dalla Polizia

Il 16 luglio scorso, il personale della Squadra Mobile di Taranto, controllando le zone del centro cittadino, spesso teatro di episodi di spaccio e di reati, hanno notato due giovani pregiudicati confabulare davanti il portone di uno stabile. I due giovani, rispettivamente di 19 e 21 anni entrambi agli arresti domiciliari, alla vista dei poliziotti, hanno immediatamente interrotto la conversazione, cercando di rientrare presso i rispettivi domicili.

Il primo è riuscito a salire al primo paino dello stesso stabile, mentre l’altro ha percorso un centinaio di metri per raggiungere il suo domicilio e risalire in casa. I poliziotti, conoscendo bene i due e avendo certezza che entrambi erano ai domiciliari, li hanno raggiunti nei rispettivi domicili e li hanno denunciati per il reato di evasione.

Questa mattina, su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza per i Minori, è stata eseguita nei confronti del 19enne – arrestato quando era ancora minorenne – la sospensione del beneficio della detenzione domiciliare.

Il giovane pregiudicato è stato rintracciato ed accompagnato presso l’Istituto Penale per Minori di Bari.

