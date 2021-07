A Pulsano il progetto Spiaggia Solidale

Con Delibera n. 99 del 20/07/2021, la Giunta Lupoli ha approvato la campagna di sensibilizzazione denominata “SPIAGGIA SOLIDALE” dedicata ai disabili gravi e gravissimi, per garantire l’accesso gratuito ai servizi per loro, oltre che per il loro caregiver (uno solo per disabile), agli stabilimenti balneari privati e alle spiagge libere con servizi che aderiranno all’iniziativa.

L’iniziativa nasce dalla necessità di garantire la maggiore inclusione possibile e questa amministrazione ha colto la richiesta di diversi cittadini con disabilità e loro caregiver di poter accedere in maniera più agevole alle spiagge durante la stagione estiva.

Il progetto nello specifico consiste nella disponibilità di titolari di concessioni di spiagge e/o di stabilimenti balneari a favorire l’accesso gratuito ai servizi offerti presso i propri siti marini a persone cui sono stati riconosciuti i benefici di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, con accompagnamento.

“Durante il periodo estivo, le difficoltà a condurre una vita esistenziale la più inclusiva possibile, spesso si scontra con la presenza di diverse barriere architettoniche e con la maggiore affluenza di avventori nei luoghi pubblici, che rendono disagevole l’accesso alle persone che si trovano in condizioni di disabilità grave. Per questo motivo è obiettivo di questa Amministrazione implementare la rete di sostegno e di aiuto alle persone in condizione di disabilità gravissima ed al nucleo familiare. Questo progetto rappresenta una piccola ma importante goccia per raggiungere tale obiettivo”, dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Marika Mandorino.

Il Sindaco Francesco Lupoli afferma: “Il grado di civiltà di un popolo si misura dal modo in cui vengono trattate le persone più sfortunate; credo che questo possa essere un piccolo ma grande segnale per supportare il nucleo familiare del disabile nella condivisione del carico assistenziale ed emozionale oltre che sensibilizzare l’intera comunità su un tema così delicato”.

