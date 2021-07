A Palazzo di Città ambasciatore e console georgiani

Un cordiale scambio di saluti e doni tra il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, l’ambasciatore della Georgia Konstantine Surguladze e il console generale dello stato caucasico Vakhtang Andguladze.

I due diplomatici, impegnati in un tour ufficiale in Puglia per incontrare la comunità georgiana, hanno espresso la volontà di incontrare anche i rappresentanti delle istituzioni che si sono particolarmente distinte in termini di accoglienza.

«Siamo onorati di aver accolto a Palazzo di Città ambasciatore e console generale della Georgia – le parole del primo cittadino –, la comunità georgiana di Taranto è attivamente presente e contiamo di approfondire i legami già saldi con nuovi progetti, anche in prospettiva dell’ingresso nell’Unione Europea. Con loro abbiamo pensato a scambi di natura accademica, anche per favorire la presenza di studenti georgiani nei nostri corsi universitari, e a missioni delle nostre imprese per sondare la possibilità di insediare nuove attività economiche».

Correlati

Commenta l'articolo: