Ultimi step per la programmazione del “Piano di zona” dell’Ambito Territoriale di Taranto

Nei giorni scorsi l’amministrazione Melucci ha ricevuto le linee guida regionali per condurre in porto l’ultima parte della programmazione 2018-2021 per le politiche sociali.

«Dopo aver lavorato in maniera infaticabile con tutti i settori del mio assessorato – ha spiegato l’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli – abbiamo convocato una riunione con i rappresentanti delle associazioni, delle cooperative, dell’Asl e di tutte le sigle sindacali, con la collega titolare della Pubblica Istruzione, Deborah Cinquepalmi. Abbiamo ringraziato tutti per essere sempre presenti e per averci sostenuto, soprattutto durante il periodo di lockdown, con una mail, con un messaggio o una telefonata o una semplice segnalazione che hanno sempre attenzionato gli uffici per non correre il rischio di lasciare soli i nostri concittadini più fragili. Ho introdotto i lavori delineando l’intera programmazione ed evidenziando la necessità di discutere sull’argomento “Fondo Povertà”.

Con i presenti si è avviato un dialogo costruttivo, molto utili sono stati anche i consigli circa le vaccinazioni e l’impegno a sensibilizzare chi ancora non si è vaccinato. Continueremo a lavorare con entusiasmo per realizzare la nostra programmazione entro la fine di quest’anno e coinvolgeremo tutti gli attori interessati anche per cominciare a lavorare sul nuovo e futuro “Piano di Zona”».

