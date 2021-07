Rispetto alla media dei giorni 19-22 luglio, il 23 luglio le prenotazioni per la vaccinazione anticovid in Puglia sono più che raddoppiate, con un aumento percentuale del 131,87%.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha chiamato il Generale Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza, per comunicargli questi dati e per dare atto al presidente Draghi e al Ministro Speranza della risposta dei cittadini pugliesi al Green pass.

Sono 4.508.100 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 96% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.695.447)

ASL BARI

Più di 7.400 somministrazioni nelle ultime 24 ore. Continua intensa, anche nel fine settimana, la campagna vaccinale della ASL Bari. Sabato sono state iniettate 1.621 prime dosi e 5.802 seconde, con numeri importanti nei diversi hub: oltre 1.100 iniezioni sia in Fiera (1.183) sia a Bitonto (1.115). Viaggiano tra 600 e 700 somministrazioni i centri vaccinali di Alberobello (789). Mola (758), Triggiano (681), Putignano (617) e Monopoli (605).

Nel complesso, la campagna ha sinora garantito oltre 1 milione e 486mila vaccinazioni, tra prime e seconde dosi. Con una copertura vaccinale attestata sul 76% della popolazione vaccinabile (da 12 anni in poi) che ha già ricevuto almeno una dose e il 57% completamente immunizzata, si registra un incremento costante anche rispetto alle fasce d’età più giovani: il 62% dei residenti di Bari e provincia tra 12 e 49 anni ha fatto la prima dose, il 37% ha completato il ciclo.

ASL FOGGIA

Dall’avvio della campagna vaccinale in provincia di Foggia sono oltre 666.000 le somministrazioni effettuate.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino quasi il 64% della popolazione; ha invece concluso il ciclo vaccinale il 45,8% della popolazione.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 49.010 persone estremamente vulnerabili su 52.777 che hanno ricevuto la prima dose; 12.990 caregivers su 16.700 che hanno ricevuto la prima dose; 36.060 ultraottantenni (pari all’87,8%) su 38.658 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 94,3%); 44.443 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari al 77,4%) su 52.998 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 92,8%); 50.001 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 68,1%) su 65.110 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’89,5%); 57.970 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 63,1%) su 72.540 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 79,3%); 38.480 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 43,4%) su 58. 002che hanno ricevuto la prima dose (pari al 67,2%); 26.104 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 36,7%) su 41.39 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 57,9%).

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 151.493 dosi di vaccino di cui 18.660 a domicilio.

ASL LECCE

Prosegue la campagna nei Punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale: 6794 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri.

477 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 658 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 832 nel PTA di Gagliano del Capo, 474 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 489 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 593 nel Palazzetto dello Sport di Lecce, 557 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 540 nella Caserma Zappalà di Lecce, 280 nell’edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 522 nella RSSA comunale di Martano, 583 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 538 nel Centro Aggregazione giovanile di Spongano, 86 nell’Ospedale di Casarano, 126 dai Medici di medicina generale.

ASL BRINDISI, BT, TARANTO

I dati delle Asl Brindisi, Bt e Taranto saranno aggiornati domani.

