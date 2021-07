“Una valigia per ripartire”, l’amministrazione Melucci presenta alla Regione il programma antiviolenza

Nei giorni scorsi l’Ambito di Taranto ha firmato la delibera del coordinamento istituzionale per poter presentare alla Regione Puglia il programma antiviolenza denominato “Una valigia per ripartire”.

La delibera è stata firmata dall’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli, delegata dal sindaco Rinaldo Melucci quale presidente dell’Ambito, insieme a dirigenti e funzionari degli enti coinvolti.

«Il programma antiviolenza – ha spiegato Ficocelli – avrà l’obiettivo di potenziare e creare un confronto continuo con le realtà locali, regionali, nazionali, per attuare un lavoro avente un’ottica olistica e sempre più di rete, coinvolgendo quindi chi, a vario titolo, può intervenire nel coadiuvare la fuoriuscita dalla violenza. In tale ottica sarà garantita una metodologia integrata di presa in carico della donna con o senza figli da parte di tutti i soggetti facenti parte della rete antiviolenza territoriale, al fine di accompagnarla verso percorsi di autonomia e di autodeterminazione».

