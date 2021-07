Riprogrammazione vaccinazioni Covid19: seconda dose AstraZeneca over60

Due nuove date per la somministrazione della seconda dose AstraZeneca per i nati prima del 31 dicembre 1961. Sostituiscono tutti gli appuntamenti finora fissati e sono destinate anche a chi non ha potuto usufruire delle precedenti riprogrammazioni. L’obiettivo è proteggere gli over60, completando tutti i cicli vaccinali avviati.

Proseguono le riprogrammazioni della campagna vaccinale della ASL Taranto, con l’obiettivo di completare i cicli vaccinali avviati con Vaxzevria (Astrazeneca) negli over 60 (coorti di nascita precedenti al 1962) al fine di garantire la massima tutela della popolazione nei confronti della diffusione della variante Delta del Coronavirus.

Coloro che hanno più di 60 anni (nati prima del 31 dicembre 1961) e che hanno ricevuto la somministrazione della prima dose del vaccino Vaxzevria (Astrazeneca) sino al 25 giugno 2021, potranno ricevere la somministrazione della seconda dose in base all’iniziale del proprio cognome.

Giovedì 29 luglio, dalle ore 14 alle ore 18, sarà il turno delle persone con iniziale del cognome compresa tra le lettere A e K, mentre lunedì 2 agosto, dalle ore 10 alle ore 14, sono convocate tutte le cittadine e i cittadini con iniziale del cognome compresa tra le lettere L e Z.

Per quel che riguarda il luogo della somministrazione: chi ha ricevuto la prima dose in qualunque hub della città di Taranto dovrà recarsi all’hub presso la SVAM Scuola Volontari Aeronautica Militare (via Rondinelle 26 – Taranto), mentre chi ha ricevuto la prima dose in un hub distrettuale (Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca, Massafra) dovrà recarsi obbligatoriamente nello stesso hub. Quindi, ad esempio, chi ha ricevuto la prima dose a Ginosa dovrà recarsi nello stesso hub; chi ha ricevuto la prima dose a Manduria dovrà andare a Manduria; chi è stato vaccinato a Martina Franca dovrà andare a Martina Franca, e così via.

Queste due nuove date sostituiscono completamente tutti gli altri appuntamenti per la seconda dose AstraZeneca precedentemente assegnati agli over60 e sono validi anche per coloro i quali non hanno potuto usufruire delle altre riprogrammazioni del mese di luglio.

Per rendere più agevoli le operazioni all’ingresso degli hub, si raccomanda di portare con sé la ricevuta della precedente prenotazione per la seconda dose e rispettare il giorno e la fascia oraria assegnati.

