Un 35enne di origini brindisine ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente stradale verificatosi nella frazione di San Donato, Talsano (TA). Il motociclista, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo contro un muro. Sul posto, i sanitari del 118 e la Polizia Locale.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

