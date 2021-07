Turco (M5S): secondo incontro per il tavolo “formazione, ricerca e lavoro” a Taranto

Il gruppo di lavoro per il Tavolo “Formazione, Ricerca e Lavoro” si è riunito oggi nella Provincia di Taranto per il secondo incontro.

«In qualità di coordinatore, insieme al Presidente del Comitato per la Qualità della Vita Carmine Carlucci – ha dichiarato il senatore del M5S Mario Turco, già sottosegretario a palazzo Chigi con delega agli investimenti e alla programmazione economica nel Governo Conte II – abbiamo dato seguito al Tavolo “Formazione, Ricerca e Lavoro” che era stato convocato dal Prefetto di Taranto. Sul tema apprezziamo la condivisione mostrata dal Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, su cui si cercherà di consolidare e rafforzare la presenza universitaria a Taranto e abbiamo riscontrato il sostegno del Presidente della Provincia Giovanni Gugliotti e dei rappresentanti dei Comuni della provincia di Taranto.

Vogliamo rispondere a tre domande: quale formazione sarà utile per il futuro? Quale ricerca si dovrà finanziare? Quali saranno i lavori del domani? Servono risposte per le nuove esigenze lavorative del territorio, in relazione alla riconversione economica, sociale e culturale in corso. L’intento è anche rafforzare la presenza e il percorso di autonomia universitaria di Taranto.

Non è accettabile che oggi oltre 13mila studenti della provincia studiano fuori regione. Il gruppo di lavoro cercherà di dare nuova funzionalità al “Consorzio Universitario Jonico” nato negli anni ’90, trasformandolo in fondazione pubblica; una nuova veste giuridica per attrarre risorse governative e dal mondo imprenditoriale. Nei prossimi anni è necessario favorire la nascita di “scuole dei mestieri” in modo da aiutare i giovani al mondo del lavoro, così come creare un’identità scientifica che possa connaturare e rendere sostenibile l’università tarantina. In definitiva, è necessario preparare i giovani alla transizione e ai lavori del domani. Abbiamo fissato un cronoprogramma – ha concluso Turco – ci incontreremo nuovamente il 2 agosto con una bozza di statuto della nuova fondazione per raggiungere l’obiettivo entro ottobre, pronti per il nuovo anno scolastico e accademico».

