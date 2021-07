Fiera del Mare di Taranto, deliberati 200mila euro per la nuova edizione

Approvato dalla Regione Puglia lo schema di convenzione con il Comune di Taranto per la realizzazione della Fiera del Mare.

Nell’ambito degli indirizzi della Legge regionale per Taranto del 2018 per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale, e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto, la Regione Puglia ha destinando un importo di € 200.000,00 per l’evento.

Istituita nel 2019, grazie al personale impegno dell’Assessorato allo Sviluppo economico da me guidato fino allo scorso anno, la Fiera del Mare sarà alla sua terza edizione del nuovo ciclo, dopo un lungo periodo di interruzione, dal 1949 quando si tenne l’ultima edizione nella città jonica.

Questo ulteriore tassello si realizza grazie alla volontà del Presidente Emiliano e dell’Assessore Delli Noci.

La valorizzazione della blue economy, in tutte le sue sfaccettature è all’attenzione del Presidente Emiliano e la nuova edizione della Fiera del Mare conferma il disegno strategico della Regione Puglia che punta molto su settori come il turismo, la nautica da diporto, la pesca, l’acquacoltura, la mitilicoltura in un contesto, come quello tarantino, che necessita di diversificare in maniera ecosostenibile la sua economia.

Non posso che esprime grande soddisfazione per questo provvedimento per Taranto che vede la risorsa mare sempre più centrale per la crescita economica del territorio.

Nelle scorse due edizioni il favore del pubblico, il consenso degli espositori, l’attenzione della politica non sono mancati nel corso delle giornate espositive svoltesi presso il Molo Sant’Eligio, arricchite da interessantissimi workshop di elevato spessore culturale e scientifico, con esperti di livello internazionale a presentare qui a Taranto progetti e best pratices: tematiche molto apprezzate, strettamente legate al benessere dei cittadini.

Ne dà notizia Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione per l’attuazione del Piano per Taranto.

