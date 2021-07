Taranto: nascono una federazione ed un soggetto politico tra Bitetti, Musillo e Stellato

“Il continuo processo evolutivo al quale continuiamo ad assistere, a livello locale e sovralocale, impone la costruzione di stabili piattaforme di confronto politico”. A dichiararlo, in una nota, sono Piero Bitetti, consigliere comunale e provinciale, Walter Musillo, leader degli Indipendenti per Taranto, e Massimiliano Stellato, consigliere comunale e regionale della Puglia.

A fargli eco, sia nel patto federativo comunale che nella costruzione di un nuovo, unico, soggetto politico sono i dirigenti dei rispettivi movimenti politici, i consiglieri comunali Mimmo Cotugno, Vittorio Mele, Emidio Albani, Aldo Fuggetti, Federica Simili, Mario Pulpo, Mimmo Festinante, Carmen Casula e Gina Lupo, e gli assessori Gianni Cataldino e Deborah Cinquepalmi.

“In ambito nazionale e regionale si stanno strutturando azioni politiche tese a valorizzare la grande ricchezza, in termini di proposta e rappresentanza sociale, espressa dalle liste civiche dei territori.

A tal fine, diventa sempre più rilevante la creazione di un contenitore utile a raggiungere questo obiettivo.

A Taranto, che si avvia verso la tornata elettorale del 2022, vogliamo percorrere questa tendenza per portare a termine le numerose iniziative amministrative intraprese.

Tutti i progetti in cantiere, ne siamo certi, consegneranno ai cittadini un volto nuovo per la nostra meravigliosa città.

Presto – concludono Piero Bitetti, Walter Musillo e Massimiliano Stellato -, tutti insieme, ci confronteremo con il primo cittadino per definire i punti politico-programmatici utili a dare un ulteriore slancio a questa amministrazione della quale continuiamo ad essere parte integrante e sostanziale”.

