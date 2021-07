Sparatoria Taranto, Perrini: “Approfondirò come presidente di commissione antimafia”

“La gravità della sparatoria tra giovanissimi a Taranto apre uno scenario preoccupante, sebbene io speri si sia trattato di un episodio isolato. È per questo che ho deciso di iniziare proprio da Taranto città il mio giro nelle province pugliesi -come già detto il giorno della mia nomina a presidente della commissione speciale antimafia della Regione Puglia- incontrerò il Prefetto, il Questore e il comandante dei Carabinieri, per comprendere qual è la situazione tarantina e le eventuali dinamiche che si celano dietro questi episodi, in modo da attivarci subito come commissione e studiare il fenomeno.”

