Pronti i “voucher conciliazione” 2021-2022, domande entro il 3 agosto

«Abbiamo ricevuto comunicazione dall’Anci che la Regione Puglia, assessorato al Welfare, ha pubblicato il bando per accedere ai servizi dedicati all’infanzia e ai minori». A farlo sapere è l’assessore ai Servizi Sociali dell’amministrazione Melucci, Gabriella Ficocelli.

Per la presentazione delle domande di accesso ai voucher da parte delle famiglie, è stata attivata una finestra temporale dalle 9 del 16 luglio 2021 alle 12 del 3 agosto 2021. Tutte le procedure previste dall’avviso pubblico sono effettuate tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.

I bambini e le bambine nella fascia compresa tra la prima infanzia e l’adolescenza potranno accedere a servizi qualificati, accreditati in un apposito catalogo telematico, tramite l’utilizzo di un titolo di acquisto di servizi denominato “voucher conciliazione”.

Si ricorda che per accedere ai “voucher conciliazione” sono necessari i seguenti requisiti:

età minima del minore, prevista dal regolamento regionale 4/2007 per la frequenza di ciascuna delle tipologie di strutture e di servizi iscritte nel Catalogo, compiuta entro il 31 dicembre 2021. Il minore inizia a frequentare l’unità di offerta al compimento dell’età richiesta;

residenza o domicilio in Puglia del minore;

ISEE ordinario 2021, ovvero ISEE minorenni 2021 laddove ne ricorrano le condizioni, non superiore a 40mila euro.

Per maggiori dettagli si rinvia alla pagina dedicata del sito della Regione Puglia.

