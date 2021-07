Marti, Manzulli e Occhinegro: “Ci candidiamo alle prossime elezioni comunali del 2022”

“Dopo essere entrati come assessori tecnici nell’esecutivo guidato dal sindaco Melucci, abbiamo deciso di continuare a dare un contributo alla nostra città mettendoci a disposizione nelle prossima tornata amministrativa del 2022 a supporto della candidatura di Rinaldo Melucci.

Saremo dunque candidati e ci metteremo in gioco nelle prossime elezioni comunali per dare continuità a una amministrazione che si è dimostrata vincente. A una amministrazione che ha ridato slancio alla nostra città da ogni punto di vista: economico, turistico, culturale. Alla città che vuole bene alla città chiediamo di affiancarci in questa rinascita che è solo all’inizio e che ha bisogno di continuare sulla strada intrapresa.”

Avv. Fabiano Marti, dott. Fabrizio Manzulli, Arch. Ubaldo Occhinegro

