Giustizia per Paciolla, i genitori di Mario lunedì in Comune

Un “costruttore di pace” così può essere definito Mario Paciolla. Mario era un osservatore Onu per il rispetto degli Accordi di Pace che è stato ucciso in circostanze non ancora chiarite il 15 luglio 2020 in Colombia a San Vicente del Caguan. Le autorità colombiane hanno inizialmente etichettato il caso come suicidio per impiccagione. Poco dopo, sono emersi altri particolari come le ferite sul suo corpo causate da un’arma da taglio, che hanno portato a pensare che possa invece trattarsi un caso di omicidio.

La famiglia di Mario sin da subito non ha creduto all’ipotesi del suicidio – tre ore prima della morte, Mario aveva sentito la famiglia e stava prenotando il biglietto aereo per ritornare in Italia perché si sentiva in pericolo – e la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta che è tutt’ora in corso tra la Colombia e l’Italia.

Lunedì alle ore 11:00 l’amministrazione comunale di Grottaglie ospiterà a Palazzo di città i genitori di Mario. Con un ordine del giorno, presentato dal gruppo Rigenerazione, è stata infatti approvata dal Consiglio comunale l’adesione alla campagna #GiustiziaperMarioPaciolla e alla rete dei Comuni a sostegno della verità e giustizia per Mario, attraverso l’affissione di un banner sulla facciata del Comune di Grottaglie.

Grottaglie è il primo comune pugliese ad aderire alla campagna e confidiamo che tanti altri risponderanno all’appello ed alla richiesta di aiuto da parte dei famigliari ed amici di Mario. Come per Giulio Regeni, abbiamo l’obbligo civile e morale di alimentare la fiamma della verità e della giustizia per un’altra vita strappata all’Italia, una verità che non può più essere taciuta o mascherata ma va cercata, inseguita e pretesa.

All’iniziativa saranno presenti Anna Motta e Giuseppe Paciolla, genitori di Mario; il Sindaco, Ciro D’Alò; l’assessora alle politiche sociali, Marianna Annicchiarico; il capogruppo di Rigenerazione, Gabriele D’Abramo e la referente territoriale della rete #giustiziapermariopaciolla Carmen Zaira Torretta. In collegamento video interverrà anche l’On. Gianpaolo Cassese affinché possa sollecitare l’attenzione del Parlamento alla storia di Mario Paciolla.

Nota di Ciro D’Alò, Sindaco della Città di Grottaglie.

