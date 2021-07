BRT, incontri e sopralluoghi per definire il progetto che rivoluzionerà la mobilità cittadina

Il lavoro che porterà alla realizzazione delle linee elettriche “Bus Rapid Transit”, la più grande opera voluta dall’amministrazione Melucci che rivoluzionerà il sistema di mobilità pubblica della nostra città, non si ferma.

Ieri, mercoledì 21 luglio, è stata una giornata intensa che ha visto un primo incontro con “Rete Ferroviaria Italiana” per stabilire la risoluzione delle possibili interferenze tra il tracciato delle BRT, i lavori di riqualificazione della stazione centrale e l’area di scambio di Taranto Croce.

In seguito, c’è stato un sopralluogo al cantiere dell’ospedale San Cataldo, dove è stata individuata, in concerto con la società appaltatrice dei lavori, la soluzione per portare una fermata delle BRT a ridosso del nuovo ospedale.

Riunione a Palazzo di Città, infine, dove la multinazionale Idon ha presentato al sindaco Rinaldo Melucci alcune proposte sulle pensiline delle linee blu e rossa delle BRT. Il primo cittadino, pur apprezzando il lavoro fatto, ha chiesto uno sforzo ulteriore per dare alla città una proposta in linea con il grande cambiamento verso la modernità che questa amministrazione sta mettendo in atto.

Ai tre appuntamenti erano presenti i dirigenti Simona Sasso (Lavori Pubblici) e Mimmo Netti (Urbanistica), il comandante della Polizia Locale Michele Matichecchia, nonché l’assessore alla Mobilità Gianni Cataldino, che si è detto soddisfatto dei progressi ottenuti, programmando già un nuovo incontro per il 27 luglio, nella necessità di andare spediti.

