Asfalto nuovo in via Diego Peluso, sopralluogo del sindaco Melucci

Sono partite le operazioni di scarifica dell’asfalto nel tratto di via Diego Peluso compreso tra via Laclos e via Japigia, propedeutiche alla posa del nuovo manto. Il sindaco Rinaldo Melucci ha visitato il cantiere con l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano, l’ennesimo a partire in queste settimane nell’ambito del grande piano strade e marciapiedi varato dall’amministrazione.

«Il nostro impegno per migliorare la viabilità cittadina prosegue – le parole del primo cittadino –, mettendo mani ad arterie sulle quali non si è intervenuto per anni. È un impegno gravoso, considerata l’enorme estensione della rete viaria cittadina, ma che ci trova pronti con un’oculata programmazione e con risorse importanti che destineremo a nuovi interventi».

