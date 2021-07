Sparatoria San Vito, aggiornamento dell’Asl Taranto

Tra i 10 feriti a causa della sparatoria avvenuta la scorsa notte in un locale di San Vito (TA), medicati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “SS.Annunziata” di Taranto, 7 sono stati dimessi con una prognosi di 15-30 giorni. Degli altri tre, uno risulta in condizioni serie, ed è in prognosi riservata presso il reparto di Chirurgia Vascolare del SS.Annunziata. Gli altri due, non in gravi condizioni, sono ricoverati presso il reparto di Ortopedia dello stesso nosocomio.

Correlati

Commenta l'articolo: