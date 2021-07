Variazioni degli Autobus di Kyma Mobilità per il “Jazz Festival”

Per la manifestazione “Jazz Festival” sarà interdetta la circolazione veicolare sul Lungomare Vittorio Emanuele III Emanuele III e su via Principe Amedeo, dalle ore 15.30 alle ore 24.00 dei giorni mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 luglio.

Pertanto in queste fasce orarie le linee degli autobus di Kyma Mobilità che si muovono sulla direttrice Città vecchia-Ponte Girevole-Borgo subiranno variazioni di percorso, anche utilizzando una apposita fermata provvisoria posta in via Leonida tra Via Principe Amedeo e Via Mazzini.

Sono inoltre previste deviazioni del percorso di alcune linee per consentire agli utenti, che diversamente da Porto Mercantile/Stazione FF.S. non troverebbero coincidenza con le linee dirette al Borgo, di spostarsi verso l’area della manifestazione: pertanto le linee 9 (Buffoluto/Porto Mercantile), 13 (Ilva/Porto Mercantile), 15 (Lido Azzurro/Porto Mercantile), 11 e 17 (Paolo VI/Porto Mercantile), nonché le Corse Bis Appia, dalla Stazione FF.S. proseguiranno per Ponte di Pietra, Piazza Fontana, Ringhiera, Piazza Castello, Discesa Vasto, Via Garibaldi e Terminal Porto Mercantile.

Il dettaglio delle variazioni è consultabile sul sito aziendale www.amat.taranto.it o con l’App Kyma Amat.

Nessuna deviazione è invece prevista per le linee degli autobus di Kyma Mobilità che si muovono sulla direttrice opposta nella direzione Borgo-Ponte Girevole-Città Vecchia.

