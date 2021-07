Una gabbia per cani allestita su suolo pubblico a ridosso della strada

Il nucleo Ambiente della Polizia Locale, con il supporto di Kyma Ambiente, dell’ASL e della Polizia di Stato, è intervenuto in via delle Fornaci, zona Porta Napoli, per una gabbia abusiva dove venivano tenuti due cani di razza Rottweiler e un meticcio di taglia grande.

Dopo un primo intervento di ispezione, è stato identificato il proprietario dei cani e, vista la resistenza a ottemperare alle numerose sollecitazioni allo sgombero, si è provveduto a sanzionare e operare in danno. Si trattava di un manufatto di grandi dimensioni, su suolo pubblico, privo di qualsiasi sicurezza e decoro.

Possedere un animale domestico vuol dire assumersene piena responsabilità, garantendo sia sicurezza e igiene ai propri animali, sia rispetto verso gli altri cittadini.

