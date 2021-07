“Taranto Jazz Festival”, le variazioni a traffico e sosta

I prossimi 21, 22 e 23 luglio si terrà sulla Rotonda del Lungomare il “Taranto Jazz Festival”.

La manifestazione comporterà alcune variazioni a sosta e viabilità in diverse zone del Borgo, tra le quali il lungomare Vittorio Emanuele III, via Regina Margherita, piazza Carbonelli, via Anfiteatro, via Principe Amedeo, via Giovinazzi e via Massari.

Nello specifico, saranno applicate le seguenti variazioni:

dalle 7 del 21 luglio alle 24 del 23 luglio, e comunque fino a cessato bisogno, è prevista la temporanea interdizione della sosta veicolare, con rimozione coatta, su via Regina Margherita (tra via Matteoti e lungomare Vittorio Emanuele III), sul lungomare Vittorio Emanuele III (tra via Margherita e via Mazzini), su via Anfiteatro (entrambi i lati tra via Regina Margherita e via Giovinazzi), su via Giovinazzi (lato civici pari, tra via Anfiteatro e lungomare Vittorio Emanuele III), via Principe Amedeo (tra via Giovinazzi e via Massari), via Massari (tra via Anfiteatro e lungomare Vittorio Emanuele III);

dalle 7 del 21 luglio alle 24 del 23 luglio, e comunque fino a cessato bisogno, per garantire la svolta dei bus urbani, è prevista la temporanea interdizione della sosta veicolare, con rimozione coatta, su via Leonida (nel tratto tra il civico 20 e via Oberdan) e via Oberdano (nel tratto tra il civico 122 e via Leonida);

dalle 7 del 21 luglio alle 24 del 23 luglio, e comunque fino a cessato bisogno, è prevista la temporanea interdizione della sosta veicolare, con rimozione coatta, per l’istituzione di un’area di sosta destinata ai mezzi al servizio di persone disabili, su via Massari (lato ovest, tra via Principe Amedeo e via Anfiteatro, con accesso da quest’ultima);

dalle 7 del 21 luglio alle 24 del 23 luglio, e comunque fino a cessato bisogno, è prevista la temporanea interdizione della sosta veicolare, con rimozione coatta, per l’istituzione di un’area di sosta destinata ai motoveicoli, sul lungomare Vittorio Emanuele III (lato sud, tra via Giovinazzi e via Mazzini)

dalle 7 del 21 luglio alle 24 del 23 luglio, e comunque fino a cessato bisogno, è prevista la temporanea interdizione della sosta veicolare, con rimozione coatta, per l’istituzione di un’area di sosta destinata ai veicoli al servizio dello staff della manifestazione muniti di “pass”, su piazza Carbonelli (tra via Regina Margherita e lungomare Vittorio Emanuele III) e sul lungomare Vittorio Emanuele III (nel tratto prospiciente piazza Carbonelli)

dalle 16 alle 24 dei giorni 21, 22 e 23 luglio, e comunque fino a cessato bisogno, è prevista la temporanea interdizione della circolazione veicolare sul lungomare Vittorio Emanuele III (tra via Regina Margherita e via Giovinazzi), via Principe Amedeo (tra via Giovinazzi e via Massari), su via Massari (tra lungomare Vittorio Emanuele III e via Anfiteatro).

I bus di linea urbani ed extraurbani, infine, a eccezione dei bus con direzione Borgo-Tamburi, effettueranno le seguenti deviazioni:

tutti i bus con direzione Paolo VI-Tamburi-Porto Mercantile percorreranno via Vittorio Emanuele II, discesa Vasto e via Garibaldi (anello Città Vecchia);

tutti i bus con direzione Magna Grecia-Talsano-Lama-San Vito percorreranno ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Leonida, via Oberdan e viale Virgilio.

